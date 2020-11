RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Non abbiamo scusanti. Milinkovic? Non era in grado di giocare"

Al termine della Lunch Match contro l'Udinese all'Olimpico, Simone Inzaghi ha svolto la consueta conferenza stampa dove ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Queste le sue parole:" Penso che sia stata una brutta gara, non abbiamo scusanti. Siamo stati troppo leziosi, fortunatamente fra tre giorni tornremo in campo. Sapevamo che la Champions togliesse energie fisiche e mentali, ma bisognava fare di più. Abbiamo faticato, siamo tutti responsabili io in primis. Analizzeremo la partita, come giusto che sia. Milinkovic non era in grado di giocare, ne abbiamo parlato ieri. Pensavo di farlo entrare in corsa, ma ho fatto altre scelte e vedremo se ci sarà mercoledì contro il Dortmund".