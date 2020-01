Roma - Lazio, Acerbi: "Cercheremo di vincere per i nostri tifosi"

Una manciano di minuti e il derby prenderà vita nel catino infuocato dell'Olimpico. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Francesco Acerbi: "Ci aspetta una partita importante, dovremo essere lucidi. Vale tanto per entrambe le squadre, veniamo da una striscia positiva e ce la metteremo tutta per continuarla. Il nostro obiettivo è la Champions. Sentiamo l'appoggio dei tifosi, per noi è molto importante. Cercheremo di vincere anche per loro".

ROMA - LAZIO, FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO, LE PAROLE DI ZEMAN

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE