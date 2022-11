Roma - Lazio, Romagnoli: “Tifoseria di un altro livello. Sono spettacolari e…”

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della gara, per commentare il suo primo derby e raccontare le emozioni vissute è intervenuto, ai mcrofoni di Lazio Style Channel, Alessio Romagnoli: "È una soddisfazione enorme, grandissima. È il primo derby ed è sempre un'emozione forte, poi vincerlo così. È stata una partita sofferta, non bellissima. Siamo stati bravi dal primo all'ultimo, gli attaccanti e centrocampisti hanno fatto un bellissimo lavoro in fase difensiva e poi dietro noi siamo stati bravi a respingere tutto quello che veniva. Minuti finali? Sono stati intensi, molto e non passavano più. Noi sapevamo il loro modo di giocare e che cercano sempre le palle lunghe alle spalle della difesa. Siamo stati bravi a pressare quando doevamo e a scappare in anticipo quando magari c'erano le palle scoperte. Prossime sfide? In Serie A tutte le partite sono difficili, soprattutto se vuoi stare in alto e le devi affrontare come se ogni partita fosse una finale. È il nostro obiettivo giovedì"

EMOZIONI - “Penso che la tifoseria sia di un altro livello rispetto a tutte le altre, è una bellezza e sono veramente fondamentali per noi. Sono quella spinta in più in ogni partita, un grazie enorme va a loro che veramente ci fanno sentire i migliori al mondo. Sono spettacolari, è difficile anche da spiegare perché è troppo bello"

SETTIMANA - “Cosa ci siamo detti? Siamo consapevoli della nostra forza, ci dispiace per come sono andate le ultime due partite e dovevamo ripartire subito. Questa è stata la partita perfetta, eravamo concentrati e vogliosi di fare bene e sicuri che potevamo fare una grande partita”

RICORDI - “Il 26 maggio 2013? Ero in panchina dall’altra parte, è una vita fa. Ora sono cambiate le cose e me lo godo. Ora sono dalla parte giusta”