Sampdoria - Lazio, formazioni ufficiali: Parolo e Anderson sulle fasce, Caicedo-Correa avanti

La Lazio si prepara alla trasferta in casa della Sampdoria con vista sulla Champions League: solo tre giorni dopo, infatti, arriva il Borussia Dortmund ospite all'Olimpico. Poche scelte in difesa per Inzaghi: con Radu e Bastos fuori dalla lista per infortunio e Luiz Felipe che ancora non recupera appieno un segnale positivo arriva da Vavro, che con la sua Slovacchia ha giocato 112 minuti da titolare contro l'Irlanda e scalpita per una maglia da titolare. Prima da titolare per Hoedt, con Acerbi che torna al centro e Patric a destra. Sulle fasce assente Marusic per una distorsione e Lazzari dopo l'infortunio con la Nazionale, maglia da titolare per Djavan Anderson con Fares che viene risparmiato in vista della Champions e Parolo che prende posto sulla destra. Il resto del centrocampo sarà quello classico biancoceleste. Davanti Caicedo, che sembrava non farcela per oggi, stringerà i denti e farà coppia con Correa, con Muriqi pronto a subentrare dalla panchina. Out Andreas Pereira per qualche linea di febbre ed Escalante per un fastidio muscolare.

Formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Jankto, Ekdal, Thorsby; Ramirez, Quagliarella. A disp.: Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Colley, Askildsen, Damsgaard, Léris, Silva, Verre, Keita, La Gumina. All.: Claudio Ranieri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Anderson; Correa, Caicedo. A disp.: Reina, Alia, Armini, Vavro, Novella, Czyz, Marusic, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Moro, Muriqi. All.: Simone Inzaghi

Indisponibili: Proto, Radu, Luiz Felipe, Lazzari, Bastos, Lulic, Lazzari.

Squalificati: Immobile

Diffidati: -