Sampdoria-Lazio, Sarri: "Partita pericolosa, dobbiamo essere concentrati. Luis..."

Nel prepartita di Sampdoria-Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Il tecnico ha risposto in questo modo alle domande che gli sono state rivolte:

"E' una partita pericolosa dal punto di vista mentale, tra due big match e quindi c'è il rischio di non avere la stessa mentalità, ma sappiamo che il percorso è questo, dobbiamo approcciare bene e con la testa giusta tutte le partite se vogliamo avere continuità. Oggi incontriamo una squadra più forte dello scorso anno e che ha fatto due partite ottime contro Juventus e Atalanta, una sola negativa con la Salernitana, noi ci aspettiamo la stessa vista contro le due big. Luis Alberto? In questo momento è un giocatore che si applica molto e ci sta dando altrettanto. Ha passato un'estate non serena e problematica, ora però è più dentro il nostro gruppo".