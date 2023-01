Sassuolo - Lazio, esodo biancoceleste: ecco quanti tifosi ci saranno

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non importa dove e quando giocherà, i Laziali sono qua". Al solo pensiero risuona nella orecchie il celebre coro della tifoseria bianncoceleste e domani, probabilmente, invaderà le vie di Reggio Emilia e i gradoni del Mapei Stadium. I laziali ci saranno, anche in questa domenica di gennaio, si stanno preparando per far esplodere di gioia e passione lo stadio emiliano-romagnolo, per riempire gli spalti e colorarli di bianco e celeste. Una trasferta atipica, una trasferta che ha il sapore, però, di sfida casalinga: in cui ben 6.000 laziali, questo il dato registrato, saranno pronti ad acocmpagnare la squadra al gol, a stargli vicino nel momento più difficile della stagione, a mostrargli il loro amore con l'obiettivo e la speranza tornare a vincere insieme. "I laziali sono qua".