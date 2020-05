Serie A, Malagò: "Al 99.9% il campionato riparte il 13 giugno"

Giovanni Malagò, è intervenuto ai microfoni di Radio 2 durante la trasmissione 'Non è un paese per giovani'. Parole che fanno ben sperare quelle del presidente del Coni che si è sbilanciato, affermando: "Al 99% il campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco. Si sta facendo di tutto per ricominciare, è l’obiettivo primario. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro”. Ormai tutto fa presagire che la Serie A ripartirà. Intanto, in attesa che il Governo dia l'ok definitivo, da lunedì si comincerà a fare sul serio anche presso i centri sportivi.