Serie A, rinviato ai prossimi giorni il vertice tra Lega e AIC: i dettagli

Il vertice, programmato per oggi in videoconferenza, tra la Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori non è andato in scena. Posticipata la discussione sugli stipendi dei giocatori dopo lo stop dovuto all'emergenza coronavirus. La Lega Serie A aveva in mente un piano collettivo di sospensione dei pagamenti, ma secondo quanto riporta l'Ansa, il protrarsi di altre riunioni precedenti di entrambe le parti ha reso necessario il rinvio.

LAZIO, IL PUNTO DEL DS IGLI TARE

FIGC, LE PAROLE DI GRAVINA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME