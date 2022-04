Shakhtar Donetsk, via libera alle amichevoli "benefiche": anche una sfida con la Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Uefa ha dato il via libera allo Shakhtar Donetsk per effettuare alcune amichevoli benefiche in Europa. Come ha spiegato Drijo Srna ai microfoni di Ukraina 24 TV Channel, si comincerà a giocare il 13 aprile contro il Besiktas, poi il 19 aprile con il Fenerbahce. E ancora con Siviglia, Haiduk Spalato, PSG e Lazio. Tutti i soldi guadagnati da queste gare saranno inviati in Ucraina per aiutare adulti e bambini. "Come ha detto il nostro presidente Rinat Akhmetov, 'verrà il momento in cui ricostruiremo l'Ucraina e investiremo tutte le nostre capacità e mezzi affinché l'Ucraina si riprenda e diventi un paese forte e prospero'. Sono pienamente d'accordo con questo e sono anche sicuro che sarà così", ha concluso il direttore sportivo dello Shakhtar.