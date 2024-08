Southampton-Lazio highlights | Rivedi l'eurogol di Castellanos in Inghilterra - VIDEO

SOUTHAMPTON-LAZIO HIGHLIGHTS - Un pareggio amaro per un'ottima Lazio, l'1-1 dei biancocelesti al St Mary's Park contro il Southampton non rispecchia il dominio della squadra di Marco Baroni che, dopo aver superato i primi 20' con un po' di affanno, è uscita fuori dominando il match in lungo e in largo. Due le reti complessive, una per squadra, tre i legni totali, tutti della Lazio che, dopo aver trovato il pareggio con un grandissima realizzazione di Castellanos, sfiora il gol del vantaggio con Lazzari, con Isaksen e ancora una volta con il Taty. Di seguito gli highlights e i gol della partita disputata ieri sera in Inghilterra.