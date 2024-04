Stadio Flaminio, il Tar dà ragione alla Roma Nuoto: la situazione

RASSEGNA STAMPA - La strada per vedere la Lazio allo stadio Flaminio era già in salita. Le cose ora rischiano di complicarsi dopo che ieri il Tar del Lazio ha ordinato al Campidoglio di completare l'iter di esame del progetto di riqualificazione sullo Stadio Flaminio presentato a dicembre 2020 dalla società Roma Nuoto. «Il Comune dovrà procedere a riattivare la Conferenza di Servizi per esaminare» il progetto e «a concludere in modo definitivo il procedimento, accogliendo e superando le problematiche ostative ovvero respingendolo». Come sottolinea Il Messaggero, quel progetto prevedeva una serie di interventi sul Flaminio, opera di Pier Luigi Nervi sottoposta a stringenti vincoli, ricevendo però delle prescrizioni da parte della Soprintendenza di Stato. Nel 2022 il Comune fece partire la comunicazione di conclusione della Conferenza senza però offrire ai proponenti la possibilità di adeguare il progetto alle prescrizioni della Soprintendenza. Di qui il ricorso e la pronuncia del Tar che, ora, obbliga il Campidoglio ad accogliere la documentazione che martedì sera è stata depositata agli uffici del Dipartimento Sport del Comune. «Siamo fiduciosi nella positiva valutazione del nostro progetto - hanno dichiarato i proponenti alla trasmissione "Gli Inascoltabili" Radio Roma Sound - interamente finanziato con soldi privati, che potrebbe finalmente far rivivere lo Stadio Flaminio con una nuova impronta green e dedicata allo sport giovanile e femminile, riportandolo al ruolo che merita nella Città».

La Lazio resta spettatrice interessata visto che è di pochi giorni fa la notizia che Claudio Lotito è pronto a presentare entro l'inizio di maggio un nuovo progetto. Alessandro Onorato, assessore allo sport del Comune di Roma, chiarisce: «L'Amministrazione Capitolina è pronta a valutare parallelamente, con la massima attenzione ed efficienza, tutte le proposte di partenariato pubblico-privato presentate o che verranno eventualmente ricevute, a partire da quella annunciata dal presidente della Lazio. Il Dipartimento Sport darà seguito a quanto stabilito dal Tar e riattiverà la Conferenza dei servizi sul progetto Roma Nuoto. Allo stesso tempo, gli uffici sono pronti ad indire ulteriori conferenze dei servizi su eventuali proposte concorrenti che dovessero pervenire al fine di individuare quella che tecnicamente soddisfi pienamente l'interesse pubblico. La priorità è la riapertura dello Stadio Flaminio».