Tare: "Per la Lazio ho rifiutato tanti soldi. Mai litigato con Sarri, ma tutti gli acquisti erano concordati"

Fonte: Il Messaggero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Tare ha dato il suo addio ufficiale alla Lazio. Con una lettera, il dirigente albanese ha salutato tutto l'ambiente biancoceleste dopo 15 lunghi anni. Non ha aspettato la scadenza di contratto del 30 giugno, ma ha voluto anticipare tutti. Spuntano nuove parole di Igli prima di lasciare il club. Le riporta questa mattina il Messaggero nell'edizione odierna: "Ho un legame enorme con questo club che ho dimostrato con i fatti, rifiutando negli anni Milan, Napoli ed Eintracht. Avrei guadagnato dieci volte di più, ma sono sempre rimasto per la grande riconoscenza che avevo per un presidente che mi ha dato fiducia in un certo momento. Gli sono sempre rimasto fedele, ma ora devo fare il professionista, non ho intenzione di sbattere la testa contro un muro".

SARRI - "Io l’ho portato alla Lazio e l’ho supportato per il rinnovo sino al 2025. Mi aveva chiesto aiuto per fare un progetto, poi non so cosa sia successo. Noi non abbiamo mai litigato. Quando Sarri è arrivato ha fatto alla squadra il discorso migliore che avessi mai sentito nella mia carriera alla Lazio. Glli ho stretto la mano e gli ho detto finalmente abbiamo un tecnico che dice le cose in questo modo".

MERCATO - Tare rivela che ogni acquisto fatto quest'anno era stato concordato prima con il mister. Cancellieri era convinto sarebbe diventato un top, ma non l'ha mai fatto giocare. Ilic sarebbe arrivato solo in caso di cessione di Luis Alberto, per il quale il Siviglia si è tirato fuori all'ultimo. Per Maximiano è arrivato l'ok di Grigioni. Il diesse invece stava trattando Vicario. Sarri era soddisfatto di Romagnoli e Gila, poi il presidente ha preso anche Casale per farlo contento: "Il primo anno dovevano arrivare 6 giocatori e ne sono arrivati 7-8, il secondo 5 e ne sono arrivati di più, in totale 16 in un biennio. Dovevamo svecchiare la rosa, ottenere i risultati sportivi e io ho piazzato 14 giocatori in uscita a gennaio".