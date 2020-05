Terremoto Roma, scossa di magnitudo 3.3 . La Protezione Civile: "Nessun danno, sisma non forte"

SEGUONO AGGIORNAMENTI...

AGGIORNAMENTO ORE 06:50 - Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i Comuni compresi entro 20 km dall’epicentro del terremoto sono Fonte Nuova (a 5 km), Mentana (9), Monterotondo (10), Roma (11), Guidonia (13), Sant’Angelo Romano (14), Riano (15), Ciampino (18), Tivoli (18), Castelnuovo di Porto (19), Sacrofano (19), Palombara Sabina (19), Frascati (20), Formello (20) e Capena (20). Ai microfoni di Rai News 24 è intervenuto il capo ufficio stampa della Protezione Civile Pierfrancesco De Milito: ”Non parliamo di una forte scossa di terremoto, questa è una magnitudo frequente nel nostro paese. Scosse come queste di magnitudo 3.3 ne registriamo centinaia se non migliaia durante l’anno. La scossa che è stata avvertita a Roma ha svegliato molte persone ma non ha generato danni nei Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo che sono i comuni più prossimi alla zona epicentrale. La tranquillità non è un atteggiamento da applicare al rischio sismico, ma sapendo che l’Italia è un paese esposto a questo rischio, non dobbiamo meravigliarci o spaventarci di scosse come queste”.

AGGIORNAMENTO ORE 05:30 -​​​​​​ Arrivano i primi dati sull'intensità della scossa: terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro a Fonte Nuova, a 10,5 km di profondità. La forte scossa, accompagnata da un boato, ha costretto gli abitanti dei piani più alti delle palazzine della Capitale a riversarsi in strada. Ancora nessuna segnalazione di danni o richiesta di soccorso secondo quanto riportano i Vigili del Fuoco sui social. Seguono aggiornamenti.

#Roma 05:03 #11maggio scossa #terremoto ML 3.3 registrata a #FonteNuova. Al momento alle sale operative dei #vigilidelfuoco non sono giunte richieste di soccorso né segnalazione di danni pic.twitter.com/B1ZYL4Nb4D — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 11, 2020

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente a Roma intorno alle 5 del mattino. Secondo quanto si apprende in questi primi minuti dall'Osservatorio Nazionale Terremoti INGV, il sisma di tipo sussultorio sarebbe avvenuto alle 5:03 in zona Fonte Nuova.