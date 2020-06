Torino - Lazio, Farris in conferenza: "Con questi ragazzi possiamo arrivare fino alla fine"

Altra rimonta della Lazio. Passano tre giorni e la pratica Torino viene archiviata come la Fiorentina. Vantaggio granata con Belotti su rigore, pareggio di Immobile e rimonta completata grazie a Parolo. Tra pochi minuti Max Farris si presenterà in conferenza stampa per l'analisi del match.

Altra vittoria fondamentale per il campionato della Lazio

"Importante, fatta di attributi, cuore e determinazione. Ma soprattutto grandissima lucidità. Grande spirito di sacrificio, abbiamo continuato a fare la partita come preparata anche dopo lo svantaggio. Già nel primo tempo avevamo avuto i presupposti per pareggiare. Nel secondo tempo abbiamo concretizzato questa superiorità. Il primo gol è un'invenzione di Ciro, nel secondo tempo c'è stato un pizzico di fortuna, ma ci sta".

La calma è una qualità di questa squadra

"In questo mini campionato è difficile recuperare energie. Non possiamo giocare come prima del lockdown, e la calma e la pazienza che abbiamo avuto è sintomo di grande squadra".

Le squalifiche peseranno contro il Milan

"Abbiamo il tragitto di ritorno in aeroporto e il volo per analizzare la situazione. L'importante sarà recuperare energie fisiche e mentali, poi potremo fare qualsiasi cosa. Con questa squadra ci siamo conquistati tutto questo e se siamo arrivati a giocare per lo Scudetto è un grande merito. Possiamo arrivare fino alla fine".

A che percentuale di forma è oggi la squadra e in quanto tempo arriverà al massimo?

"Siamo in crescita e anche i dati fisici dopo le altre due partite non erano penalizzanti. Una squadra che non è in condizione non cresce in pochi giorni e non rimonta due squadre come Fiorentina e Torino. Siamo curiosi di capire dove potremo arrivare con il miglioramento. Abbiamo bisogno di recuperare qualche giocatore e poi vedremo".

Il Torino può impensierire la Juventus sabato prossimo?

"Stiamo assistendo a qualcosa di strano. Veniamo rimontati a Bergamo e poi rimontiamo due squadre banali. Io credo che se il Torino riuscirà a recuperare energie fisiche riuscirà a metrtere in difficoltà anche la Juventus anche perché ha bisogno di punti".