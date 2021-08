UFFICIALE | Calciomercato Lazio, Fares al Genoa: i dettagli dell'affare

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - A pochi secondi dal gong è stato depositato il contratto dell'esterno, quindi è ufficiale il suo passaggio in rossoblu in prestito. Si è temuto che non si riuscisse a fare in tempo a spedire i documenti, ma dopo attimo di panico è arrivata la conferma.

AGGIORNAMENTO ORE 19:10 - Mohamed Fares è pronto a trasferirsi al Genoa. Dopo giorni di trattative, il terzino algerino si è trasferito in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. La fumata bianca è arrivata in questi minuti dopo una giornata di trattative. L'ex Spal segue così Caicedo ed è pronto a mettersi a disposizione di Ballardini. Si attende ufficialità.

È iniziato il conto alla rovescia, manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. In queste ore frenetiche la Lazio continua a lavorare sia in entrata che in uscita. Tra i partenti c'è anche Mohamed Fares che è sempre più vicino al Genoa. Come riporta Il Secolo XIX, il club rossoblu ha avuto nuovi contatti con la Lazio per l'esterno algerino che vuole cambiare aria per trovare minutaggio e continuità. Si va verso la fumata bianca ma le due parti devono ancora trovare l'intesa finale. Lotito valuta il suo numero 96 circa 7 milioni di euro e, per il momento, non si schioda da lì. Si attendono novità importanti nelle prossime ore per definire il passaggio di Fares al Genoa.