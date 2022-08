Valladolid - Lazio, problemi per Pedro: ecco cos'è successo

Brutto colpo per Pedro. L'esterno della Lazio durante l'amichevole contro il Valladolid è rimasto a terra per un pestone subìto da Monchu. L'attaccante spagnolo si è fatto male dopo aver effettuato un dribbling verso l'area avversaria che sembrava poter essere decisivo nel ribaltare il risultato al momento fermo sullo 0-0. Il giocatore è rimasto dolorante a terra toccandosi la caviglia destra per qualche minuto, intervenuto anche lo staff medico. Dopo un breve break, Pedro ha stretto i denti ed è rientrato in campo.