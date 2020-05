Viminale, ok agli allenamenti individuali per i club di Serie A: Lazio pronta

Le squadre della Serie A pronte a ripartire con gli allenamenti. Con una nota, il Viminale ha dato il via libera: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento". Circolare attuabile da domani fino al 17 maggio. Si apre così alla ripresa degli allenamenti per le squadre. La Lazio tornerà in campo mercoledì 6 maggio, a Formello ormai da settimane è tutto pronto. Squadra divisa in gruppi per un lavoro soprattutto atletico.

