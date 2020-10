Bruges - Lazio, Franco: "Contento per la prima convocazione" - FOTO

Per la partita di stasera la Lazio è in profonda emergenza (molti giocatori sono rimasti a Roma per infortunio e qualcuno attende il responso del tampone, ndr) e quindi Inzaghi si è visto costretto a chiamare molti giocatori della Primavera. Tra questi c'è Damiano Franco, difensore che da un paio d'anni difende con orgoglio questi colori. Il mister ha deciso di concedergli una opportunità e forse potrebbe trovargli anche uno spazio a gara in corso. Il ragazzo ha espresso la sua felicità tramite una Instagram Story in cui ha scritto: "Contento per la prima convocazione". Vedremo se questa sera Franco potrà essere utile al tecnico biancoceleste.