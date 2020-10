Bruges - Lazio, Pereira: "Tutti insieme per questa maglia" - FOTO

Con la Lazio in emergenza, Inzaghi si è affidato nel secondo tempo alla velocità e alla tecnica di Andreas Pereira. Il ragazzo non ha tradito le aspettative, dimostrando grande tecnica e capacità di aiutare la squadra in diverse situazioni. Su Instagram il numero 7 biancoceleste ha poi commentato la prestazione della squadra scrivendo: "Tutti insieme per questa maglia. Mattone dopo mattone". Questa frase fa capire benissimo come il giocatore si sia calato immediatamente realtà laziale con grande dedizione.

L'ANEDDOTO CON IL TIFOSO - Nei commenti, oltre ai complimenti di Djavan Anderson, si può trovare anche il consiglio di un tifoso che scrive: "Daje! però da lì dovevi tirare eh", riferendosi all'ultima occasione per i biancocelesti. Pereira ha quindi risposto: "Hai ragione".