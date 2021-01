Compleanno Lazio, Acerbi: "Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi..." - FT

Spontaneo, coraggioso e straordinariamente naturale. E' il profilo di Francesco Acerbi che, in due anni e mezzo, si è affermato come bandiera indiscussa di questa Lazio. Leader in campo, amico di tutti e punto di riferimento nello spogliatoio. Il Leone ha contribuito a scrivere una parte della nostra gloriosa storia, e oggi, il giorno del 121esimo compleanno, ha scritto il messaggio d'auguri sui social, col suo inconfondibile stampo romantico: "Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi...Buon compleanno Lazio".