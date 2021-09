Correa, il Tucu ancora in gol stavolta con l'Argentina. E gli ex compagni si complimentano

Joaquin Correa trova ancora la via del gol. L'attaccante è passato da due settimane all'Inter e all'esordio in nerazzurro ha trovato subito una doppietta contro il Verona. Il Tucu ha avuto modo di segnare ancora con la maglia dell'Argentina. Il ct Scaloni lo ha gettato nella mischia al 63' della sfida contro il Venezuela, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar. All'ex Lazio sono bastati 8 minuti per segnare sfruttando al meglio l'assist di Lautaro Martinez. Tre gol in nemmeno una settimana per Correa che è sempre stato un giocatore umorale che va a momenti. Anche con la maglia biancoceleste il Tucu ha alternato gol in serie a lunghi digiuni. Ora sta a lui dimostrare di essere cresciuto e di aver trovato una continuità in fase realizzzativa. Gli ex compagni hanno voluto congratularsi con lui. L'amico Luiz Felipe e il connazionale Escalante hanno subito commentato il post condiviso dal giocatore, mentre Lucas Leiva e Akpa Akpro si sono limitati a un like.