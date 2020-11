Crotone - Lazio, Reina: “Merito della testa e dell’atteggiamento” - FOTO

Nel giorno della sua 150esima in Serie A, Pepe Reina ha festeggiato con una vittoria d una porta inviolata. Meglio non poteva andare per il portiere spagnolo e per la Lazio che espugna l'Ezio Scida di Crotone e vola a 14 punti in classifica. L'estremo difensore ex Aston Villa ha celebrato la vittoria della squadra sui suoi canali social. Di seguito il suo messaggio: "Vittoria in condizioni non facilissime!! Merito della testa e l’atteggiamento giusto. Ed ora la Champions League".