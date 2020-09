Frosinone-Lazio, Reina soddisfatto: “Continuiamo a prepararci” - FT

Penultimo test prima dell'inizio della Serie A 2020/21 per la Lazio. I biancocelesti vincono sul campo del Frosinone grazie a un gol nel secondo tempo del Tucu Correa. Bella vittoria per gli uomini di Inzaghi che nel prossimo match amichevole affronteranno il Benevento di Pippo. Altra buona prestazione per Pepe Reina, impegnato pochissimo dalla squadra ciociara. Il portiere spagnolo ha commentato così il successo sui social: "Buon test! Continuiamo a prepararci!".