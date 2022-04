Genoa – Lazio, Strakosha a gran voce sui social: “Daje ragazzi” – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria contro il Genoa tiene alto l’umore in casa Lazio, mancano sempre meno partite alla fine della stagione e ogni gara è fondamentale per il percorso verso l’Europa. I biancocelesti hanno dominato in campo e hanno conquistato punti preziosissimi per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. È felice Thomas Strakosha di quanto fatto oggi in campo, lo testimonia il suo ultimo post condiviso sul profilo Instagram. Alcuni scatti della sfida accompagnati dalle seguenti parole: “Daje ragazzi”. Come un grido d’incoraggiamento.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE