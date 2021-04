Giornata internazionale del bacio, da Caicedo a Luis Alberto: il video della società

Oggi, 13 aprile, è la giornata internazionale del bacio. Quale miglior modo di festeggiarla con le esultanza dei calciatori biancocelesti? Suoi suoi profili social, la Lazio ha pubblicato il video dei baci verso la telecamera dei propri calciatori in questa stagione. Da Caicedo in Russia, a Milinkovic al Bentegodi, passando per Luis Alberto nel derby e a Immobile contro il Sassuolo, questo l'omaggio biancoceleste per il Kiss Day.