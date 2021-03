Italia, Immobile elogia Bonucci: "Complimenti per le 100 presenze" - FOTO

Il match vinto al Tadini contro l'Irlanda del Nord ha permesso all'Italia di mettere al sicuro i primi tre punti nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022. Gara importante anche per il ritorno al gol con la Nazionale per Immobile e per la centesima presenza in maglia azzurra per Leonardo Bonucci. Storico traguardo raggiunto dal difensore della Juventus che è stato omaggiato sui social proprio dal bomber della Lazio con una storia Instagram e il commento: "Complimenti per le 100 presenze".