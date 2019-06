Juventus, Caceres si svincola e saluta. E la Lazio...

Un rapporto mai sbocciato, con Roma e la Lazio, coinciso con l'addio a gennaio dopo solo 365 giorni passati nella Capitale. Martin Caceres ha salutato la Lazio sei mesi fa, in prestito fino al prossimo 30 giugno alla Juventus. Comunque, il suo contratto con i bianconeri non verrà rinnovato e per questo l'ex biancoceleste ha voluto congedarsi dal club di Agnelli per un'ultima volta. Ecco le sue parole a rimarcare la juventinità di tutta la sua famiglia, affidate ad un post su Instagram: “La mia famiglia è tutta bianconera. León è proprio nato a Torino ed è Juventino. Martina ha passato una vita intera a Torino. Non mi dimenticherò mai di voi...”. La Lazio, che avrebbe potuto esercitare un'opzione per il prolungamento del suo contratto, lo lascerà andare. Per Caceres si prospetta un futuro lontano dall'Italia, ora sia i biancocelesti che la Juventus rappresenteranno il suo passato.

