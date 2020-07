La Lazio celebra Luis Alberto: "Giù il cappello per il Mago" - VIDEO

Una stagione da incorniciare questa per Luis Alberto. Il numero 10 è una delle punte di diamante della squadra di Simone Inzaghi e nell'ultimo match, vinto in rimonta contro il Torino, è stato il suo l'assist che ha mandato in porta Ciro Immobile. Questo il messaggio pubblicato sui social dalla società: "Ha illuminato lo Stadio Olimpico 'Grande Torino'. Suo il passaggio da gol per Ciro Immobile. Assist numero 14 in questa Serie A. Giù il cappello per Luis Alberto".

