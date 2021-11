Lazio, 28 candeline per Lazzari: gli auguri della società - FOTO

Giornata di festa per Manuel Lazzari. Oggi il centrocampista e terzino biancoceleste spegne 28 candeline. Il giocatore della Lazio finora ha collezionato ben 95 presenze con l'aquila sul petto condite da 10 assist e 4 gol, di questi 3 in campionato e 1 in Europa League. Per l'occasione la società capitolina ha deciso di festeggiare Lazzari tramite i propri canali ufficiali: "Manuel Lazzari, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 28 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".