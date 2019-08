Lazio, Acerbi in formissima: “Ho il petto di Caicedo” - FOTO

Una macchina da...calcio. Francesco Acerbi è l'emblema del perfetto professionista: allenamenti continui, impegno, abnegazione. L'ex Sassuolo è un atleta di grande livello, e l'ha dimostrato nella passata stagione – solo una partita saltata per squalifica, tutte le altre Ace le ha giocate per intero – e in questo precampionato. Quando Inzaghi l'ha sostituito (è successo un paio di volte nei test amichevoli) il Leone non ha storto un po' il muso. Non è abituato a lasciare il campo, per la Lazio giocherebbe – e l'ha fatto – anche esterno a tutta fascia sulla sinistra. Come era prevedibile, Acerbi si è dimostrato uno dei più in forma dell'estate biancoceleste. Una condizione atletica smagliante che lo porta anche a scomodare paragoni di un certo rilievo: “Ho noleggiato il petto di Caicedo”, scrive in un post su Instagram. È sempre ironico e divertente, Ace, anche se scherzando spesso si dice la verità. Lui è davvero una macchina dal fisico invidiabile, e per quest'anno disporrà perfino di un optional in più.

