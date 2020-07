Lazio, Adekanye resta concentrato: "Forza Lazio sempre!" - FOTO

La Lazio cade con il Lecce, occasione persa per recuperare punti sulla Juventus, sconfitta poco dopo dal Milan. Una serata storta, ricca di rimpianti. Eppure, i biancocelesti sanno che è vietato arrendersi. Dai senatori ai più giovani, tutti sono consapevoli che questo è il momento di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Adekanye è intenzionato a farlo, gettare la spugna non è nel suo stile. Così su Instagram ha pubblicato un post: la didascalia è accompagnata da un'emoticon che esprime tristezza per il risultato dell'ultima gara, ma il grido è chiaro: "Forza Lazio sempre!". Ora è il momento di restare uniti e non mollare.