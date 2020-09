Lazio, Armini: "Ultimo test prima del campionato" - FOTO

Prove generali per la Lazio in vista dell'inizio del campionato quest'oggi. L'amichevole contro il Benevento è servita a Simone Inzaghi a vedere il livello di preparazione dei suoi in vista del debutto in Serie A settimana prossima. Chi si sta guadagnando la fiducia del mister è Nicolò Armini, che anche oggi è sceso in campo, seppur per dieci minuti. Il giovane difensore dimostra personalità e merita di stare fra i grandi. Il numero 13 ha pubblicato in serata alcuni scatti del match su Instagram scrivendo: "Ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato". Chissà che non sia proprio lui la sorpresa tra i giocatori laziali.