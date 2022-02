Lazio - Bologna, Raul Moro esulta: "Vittoria molto importante" - FOTO

La Lazio trionfa sul Bologna di Mihajlović per 3-0. I protagonisti delle marcature sono Ciro Immobile che dagli 11 metri non fallisce e un doppio Mattia Zaccagni, preziosissimi quest'oggi. La Lazio così dopo la disfatta di Milano torna a vincere e lo fa mantenendo inviolata la porta per la quarta volta consecutiva in campionato. Ad esultare per il risultato ottenuto è Raul Moro che tramite i propri canali social ha scritto: "Vittoria molto importante".