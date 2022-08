Lazio - Bologna, si festeggia sui social: “Rimonta pazzesca”. E Immobile commenta... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi

Buona la prima per la Lazio che all'Olimpico incassa i primi tre punti della stagione. I biancocelesti ribaltano il risultato contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic: prima l'autogol dell'ex De Silvestri, poi l'ennesima rete del bomber Immobile regalano i tre punti ai 42mila presenti. Al triplice fischio scatta la festa in campo e sui social. La società ha pubblicato alcuni scatti scrivendo: "Che rimonta pazzesca". Poi l'abbraccio di King Ciro con Marcos Antonio sotto la curva con la descrizione: "Niente di meglio che prendere tre punti". Nei commenti la risposta gioiosa del numero 17: "Siiii".