Lazio, buona la prima per Marcos Antonio. E i compagni...

LAZIO SOCIAL - Buona la prima da titolare per Marcos Antonio. Con Cataldi squalificato, Sari ha lanciato nella mischia il brasiliano affidandogli le chiavi della regia della sua Lazio. L'ex Shakhtar si è mosso bene e non ha demeritato meritandosi anche gli applausi del pubblico. Il numero 6 ha postato sui social gli scatti del match con la didascalia: "Bella vittoria della squadra". I compagni sono accorsi in massa ha mettere like al post per incoraggiare il ragazzo. Pedro ha anche commentato con le emoticons della fiamma e degli applausi. E se un calciatore come lo spagnolo che ha vinto tutto approva...