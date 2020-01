Lazio, Cataldi festeggia ma viene preso di mira: "La smetti di tirarmi le pizze?!?" - FT

"Vittoria fondamentale". È il post serio, pacato, stringato di Danilo Cataldi. Sobrio, verrebbe da dire. Un segnale di maturità dopo l'ennesima vittoria nel recupero, tanto al cardiopalma quanto coronaricamente abitudinaria oramai. Bello. Piacevole questo clima di tranquillità in casa Lazio, la conferma di un gruppo sereno e con i piedi per ter.."La vuoi finire di tirarmi le pizze?!?" - cosa? -,Immobile lo riprende così alludendo alla foto dell'esultanza pubblicata da Danilo, un po' troppo manesco nei confronti del suo compagno. "Ma sto fallo?", incalza Correa probabilmente parlando di un intervento ingenuo del 32 verso fine partita. Ok, nell'area commenti del post Instagram è ufficialmente il caos. Cataldi si giustifica: "So' scivolatooo!". In romano voto: 10. I tifosi ridono, la situazione è comica. A "peggiorarla" con la sua dolcezza arriva Manuel Lazzari: "Sei molto bello" - "Lo so cucciolo". risponde Danilo. E dire che questi ragazzi sembrano così maturi...