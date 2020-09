Lazio, Cataldi: "Sabato inizierà il nostro cammino. Avanti ragazzi"

LAZIO SOCIAL - Ultima amichevole per la Lazio di Simone Inzaghi che in un Olimpico deserto non va oltre lo 0-0 con il Benevento. Il piacentino avrà una settimana per sistemare gli automatismi in vista della sfida di Cagliari. Danilo Cataldi, entrato nel finale di gara di ieri contro i campani, ha postato uno scatto sui social della sfida. Il centrocampista biancoceleste carica i suoi compagni in vista dell'avvio della stagione, ecco le sue parole: "Ultimo test per mettere minuti nelle gambe. Sabato inizierá il nostro cammino nella Serie A. Avanti ragazzi. Avanti Lazio".