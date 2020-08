Lazio, che accoglienza per Milinkovic alle Maldive - FOTO

Manca veramente poco alla ripresa della stagione della Lazio: il 20 agosto i calciatori torneranno a Formello per iniziare le visite mediche in attesa della partenza per Auronzo (il 23 agosto). Nel mentre i biancocelesti si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza.

LE VACANZE DEL SERGENTE - Milinkovic è ancora in ferie e sta trascorrendo questi giorni alle Maldive. L'atollo in cui pernotta gli ha riservato un'accoglienza del tutto speciale: sopra il letto, il Sergente ha trovato disegnato lo stemma della Lazio. Il numero 21 ha prontamente ringraziato il pensiero dello staff tramite una Instagram Story.