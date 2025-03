Lazio, 'Chiamarsi Bomber' esalta Rovella: "Sfizioso da provare!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione di Nicolò Rovella sta toccando vette forse addirittura impensabili, frutto probabilmente anche del lavoro impostato da Maurizio Sarri nel suo primo anno in biancoceleste e proseguito in modo impeccabile da Marco Baroni in questa stagione. Oggi il centrocampista della Lazio non è più solo un mediano di rottura, ma un giocatore in grado di rivestire i panni del regista, in grado di dettare i tempi di gioco e di ritagliarsi un ruolo da protagonista in una posizione di campo dove di solito il lavoro sporco richiesto rischia di mettere in ombra gli interpreti.

PROTAGONISTA A CENTROCAMPO - Rovella, invece, ha dimostrato di essere una pedina fondamentale della Lazio, conquistando le attenzioni anche di Luciano Spalletti che, nelle vesti di commissario tecnico, ha deciso di affidargli le chiavi del centrocampo mettendolo nel mezzo tra Barella e Tonali, in ruolo di equilibratore che permette al centrocampo dell'Italia di essere bilanciato e di avere a disposizione caratteritiche differenti, ma complementari.

ROVELLA CONTRO LA GERMANIA - Anche nella partita disputata contro la Germania a San Siro, valida per l'andata dei quarti di finale di Nations League e durata poco più di un'ora, Rovella si è messo in mostra per la sua enorme qualità in cabina di regia e che non è passata di certo inosservata. A omaggiarlo, in tal senso, è anche la celebre pagina Instagram 'Chiamarsi Bomber' che nel corso del match ha postato una foto del centrocampista della Lazio scrivendo in didascalia: "La dinamica e ordinata regia di Rovella a sostegno di Tonali e Barella (totali quando in forma) è sfiziosa da provare...".