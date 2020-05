Lazio, Correa fa il conto alla rovescia: "Manca poco!" - FOTO

La voglia di tornare in campo è straripante. I giocatori della Lazio non vedono l'ora di potersi nuovamente allenare per preparare al meglio l'eventuale ripersa del campionato. Ogni giorno i biancocelesti hanno espresso chiaramente la volontà di scendere di nuovo in campo. Mercoledì 6 maggio Formello accoglierà di nuovi i calciatori per allenamenti individuali. Correa scalpita, fa il conto alla rovescia. Su Instagram ha palesato pubblicamente la sua gioia: "Manca poco!", recita la didascalia della foto che lo ritrae insieme ai compagni. Il gruppo non è stato scalfito minimamente dalla quarantena: la Lazio è pronta.