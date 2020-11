Lazio, Correa già in ottica Juventus: “Sempre avanti” - FOTO

Chiuso il capitolo Zenit, è il momento di aprirne un altro. Dopo il pareggio in Russia, la Lazio è impegnata in un altro test importante per gli sviluppi del campionato. Domenica ore 12:30, all'Olimpico arriva la Juventus, reduce dal successo 4-1 sul Ferencvaros. La squadra di Inzaghi dovrà recuperare le energie e riorganizzare le idee in vista de match contro i bianconeri. Joaquin Correa già pensa alla gara di domenica e su Instagram ha pubblicato una sua foto scrivendo: "Siempre hacia adelante!" ("Sempre avanti").