Lazio, cresce il rapporto tra le 'wags': cena di gruppo nel cuore di Roma - FT

Come per i fidanzati in campo, cresce la sintonia tra le ladies biancocelesti: dopo lo shopping in centro, Desire Cordero (fidanzata di Correa), Fefi Arrizabalaga (moglie di Escalante), Ariana Lima (moglie di Leiva) e Patricia Venegas (moglie di Luis Alberto) si sono ritrovate a cena insieme per fortificare il loro rapporto. Le quattro hanno cenato in un locale di Roma Nord e proprio il ristorante ha pubblicato su Instagram la foto di gruppo. Questo legame sicuramente può aiutare ulteriormente i giocatori biancocelesti.

