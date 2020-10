Lazio, Armini riceve il Premio Città di Marino dall'OPES

Nicolò Armini, nonostante la sua giovane età, ha fatto emergere il suo talento guadagnandosi la considerazione di Inzaghi durante l'ultimo periodo. Oltre ai meriti sportivi, il ragazzo ha fatto notare anche quelli umani e sociali e per questo ha ricevuto dall'OPES (Ente di Promozione Sportiva) il Premio Città di Marino, istituito proprio quest'anno.

NON SOLO ARMINI - Oltre al giocatore della Lazio, come riportato da Gazzetta Regionale, sono state premiate tutte le personalità di spicco provenienti dai Castelli Romani, come il sindaco di Marino Carlo Colizza, la campionessa di pattinaggio di figura e in-line Chiara Censori e il cestista non udente Campione d'Europa Alessandro Giovannangelo.

