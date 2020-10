Nations League, caso Islanda: questa sera in campo senza allenatore e staff

Il coronavirus continua a condizionare il mondo del calcio. Oggi ultimi impegni per le Nazionali prima della ripresa dei vari campionato. Curioso cosa accadrà questa sera tra Islanda e Belgio, nel match valido per il quarto turno di Nations League. Il mister degli islandesi Erik Hamren e tutto il suo staff non potranno essere presenti allo stadio. Il ct e i suoi collaboratori sono stati messi in quarantena dopo un caso di positività al Covid-19. Come riporta Tuttomercatoweb.com, la decisione non ha riguardato i calciatori che scenderanno regolarmente in campo. Tramite un comunicato la Federazione islandese ha reso noto che il ct dell'Under 21 Arnar Thor Vidarsson guiderà la squadra questa sera contro i Diavoli Rossi del Belgio.

