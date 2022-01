Lazio, DAZN celebra l'incornata di Milinkovic alla Caicedo - VIDEO

Un amaro pareggio si registra tra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma. La Lazio nella prima uscita dell'anno 2022 si è divisa la posta in palio con l'Empoli per 3-3. Uno degli uomini del match però è sicuramente Sergej Milinkovic che anche oggi ha messo in mostra tutte le sue carte vincenti. Non a caso è lui che ha portato la Lazio ad evitare una possibile sconfitta: prima l'assist vincente per Immobile, poi un missile al volo e sullo scadere, l'incornata da vero padrone del gioco aereo. Proprio in virtù di quanto messo in campo oggi, DAZN ha incoronato l'ultima rete del Sergente scrivendo: "La Lazio non molla mai, Milinkovic-Savic ci mette la testa". A seguire il video social.