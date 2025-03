Lazio, è il compleanno di Pellegrini: gli auguri della società – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorno di festa in casa Lazio, non solo per via della bella vittoria ottenuta sul campo del Viktoria Plzen in Europa League. Infatti oggi il terzino biancoceleste Luca Pellegrini compie 26 anni.

Non si sono fatti attendere gli auguri della società; quest'ultima, con un post sul proprio profilo Instagram, ha celebrato il compleanno di Pellegrini. Per l'ex giocatore della Juventus, che è alla terza annata con la maglia della Lazio, 14 presenze fino ad ora in questa stagione. Ecco il messaggio della S.S Lazio: "Happy birthday, Luca"

