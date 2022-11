Lazio, Felipe Anderson è l'uomo derby: la società lo celebra sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'era Ciro Immobile ma c'è Felipe Anderson. Alla faccia di chi l'ha sempre considerato un giocatore immaturo. Il brasiliano è stato autore di una gara fantastica e ha siglato la rete che ha consegnato il derby nella mani della Lazio. Al triplice fischio via ai festeggiamenti della squadra ma l'uomo simbolo di questo derby è lui. La Nord gli ha dedicato un coro che la società ha ripreso in un post social: "𝐹𝑒𝑙𝑖𝑝𝑒 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑎, 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑝𝑒 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑎".