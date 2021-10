Lazio-Fiorentina, Luis Alberto fa 150 in Serie A: l’immagine celebrativa - FOTO

Un traguardo importante per Luis Alberto che, nel match di ieri vinto con la Fiorentina, ha raggiunto quota 150 presenze in Serie A. Lo spagnolo è stato festeggiato da tutti, compagni, famiglia e società per un obiettivo non esattamente semplice da raggiungere. Dopo i giorni di critiche, il Mago è tornato da titolare mettendo in mostra una prova di grande sacrificio e generosità. Il numero 10 ha poi celebrato le sue 150 apparizioni nel massimo campionato italiano con una foto pubblicata fra le sue storie Instagram.