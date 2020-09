Lazio, Gaia Inzaghi: "Voglio tornare allo stadio" - FOTO

"Lazio, tu non sarai mai sola". Questa frase, presa dallo storico inno laziale, può sembrare banale, ma descrive perfettamente l'amore del tifo biancoceleste verso la propria squadra. In questo periodo di difficoltà, dovuto dal lockdown e la conseguente chiusura degli stadi, la Lazio ha giocato le partite in casa senza il calore dei tifosi, che comunque ha avuto costantemente accanto con numerose dimostrazioni d'affetto (i caroselli dei supporters accompagnando il pullman è solo uno degli esempi). Anche Gaia Lucariello, moglie del mister Inzaghi, è una grande tifosa laziale ed anche lei ha dovuto rinunciare a seguire il marito dagli spalti dell'Olimpico. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una Story in cui ha scritto: "Voglio tornare allo stadio". Al momento non è possibile, ma si spera che a breve, lei come tutti gli appassionati biancocelesti, possano tornare a sostenere i loro beniamini da vicino.

Lazio, Orsi: "Serve un difensore, Kumbulla poteva essere quello giusto"

UFFICIALE - Lazio, Badelj è un nuovo giocatore del Genoa: il comunicato

TORNA ALLA HOMEPAGE