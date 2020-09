Lazio, Orsi: "Serve un difensore, Kumbulla poteva essere quello giusto"

Negli ultimi giorni pare che il mercato della Lazio abbia preso il via: dopo gli arrivi di Escalante e Reina, anche Muriqi e Fares hanno iniziato le loro avventure in biancoceleste. Ora i tifosi si aspettano un acquisto in difesa per rinforzare il reparto. Fernando Orsi, sulle frequenze di TMW Radio, a tal proposito ha detto: "Izzo per rafforzare il pacchetto arretrato? Non è che ci sia un gran rapporto tra Cairo e Lotito, anche se poi nel calcio i soldi azzerano tutti. La Lazio ci ha abituati ad acquisti inattesi, lavorano molto sottotraccia, e basta vedere Muriqi. C'erano aspettative molto importanti, perché la Champions dopo tredici anni faceva pensare a colpi roboanti: la linea di Lotito e Tare però, al di là dei risultati conseguiti, è sempre la stessa. Uno entra ed uno esce, i conti che quadrano. Mi aspettavo semmai un investimento primario su un difensore, ancora prima di Muriqi, Fares, Escalante e Reina. Indubbiamente hanno reputato l'attaccante principale, come chiesto da Inzaghi, così come l'esterno sinistro, visto che Lulic ancora è fuori".

FARES - "Prima dell'infortunio al crociato facevano due tra i quinti più importanti, dinamici e di qualità. Poi si è fatto male e ha avuto problemi a rientrare: la curiosità è capire se ha recuperato e se sia quel Fares lì. Assieme a Lulic può andare".

IDEA GODIN - "La Lazio gioca a tre, ma spesso Acerbi ha giocato sulla sinistra, e per me Godin centrale dei tre poteva farlo. Però prende un bel po' di soldi: penso che Cagliari e Inter si mettano d'accordo per contributi sullo stipendio. Poteva essere un nome spendibile, ma la Lazio va più su profili di prospetto, nomi dai quali, se vanno bene, si può avere un ritorno economico".

AFFARI SFUMATI - "David Silva a zero era un ottimo investimento, pure avesse chiesto tanto. Gli proponevi un campionato d'eccellenza con la Champions, e invece ha deciso di tornare in Spagna. Lo capisco, dopo tanti anni la moglie voleva tornare a casa e si sa che, anche nel calcio, queste comandano. Kumbulla poteva davvero fare al caso della Lazio. Ora andranno su un profilo del genere, di una certa esperienza ma non con un'età avanzata. Sono stati scottati dai 12 milioni per Vavro nella scorsa stagione, e non possono più sbagliare".

LOTTA CHAMPIONS - "La Lazio ce la rimetto ancora e, se non vendono Koulibaly ed Osimhen vale davvero quei soldi, ci metto il Napoli. Il Milan si è rinforzato e sta facendo bene ma lo voglio vedere, la Roma sta facendo acquisti ma gli manca Zaniolo, e al momento anche Smalling. Kumbulla con Smalling, già, è un'altra cosa. Se l'Atalanta si ripeterà, significherà che è diventata stabilmente una di quelle sette sorelle di cui parlavamo anni fa. Vedo una zona Champions League molto più combattuta".

